Волочкова показала бритую киску

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Танцовщица решила привести в порядок домашнего питомца.
Анастасия Волочкова выложила фото кота Лакки. Четвероногий любимчик балерины сильно изменился – к лету его постригли, оставив шерсть лишь на лапах и голове. Возможно, Настя отреагировала за прозвучавшую ранее критику от поклонников. Они отметили, что животное выглядит неухоженным.
Кадры с бритым котом появились в Instagram Волочковой. На фото балерина с питомцем на руках позирует в ярких спортивных костюмах на лужайке и дома и на веранде – усевшись на любимый диван.
Ранее Волочкова рассказала о необыкновенных ощущениях вовремя шпагата в воздухе.
ЧП заставило космонавтов поволноваться
Действиями Мишико руководили западные спецслужбы