Волочкова показала бритую киску

Поклонники смогли разглядеть изменения во всех ракурсах

Танцовщица решила привести в порядок домашнего питомца.

Анастасия Волочкова выложила фото кота Лакки. Четвероногий любимчик балерины сильно изменился – к лету его постригли, оставив шерсть лишь на лапах и голове. Возможно, Настя отреагировала за прозвучавшую ранее критику от поклонников. Они отметили, что животное выглядит неухоженным.

Кадры с бритым котом появились в Instagram Волочковой. На фото балерина с питомцем на руках позирует в ярких спортивных костюмах на лужайке и дома и на веранде – усевшись на любимый диван.

Ранее Волочкова рассказала о необыкновенных ощущениях вовремя шпагата в воздухе.