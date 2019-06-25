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Волочкова показала бритую киску

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники смогли разглядеть изменения во всех ракурсах

Танцовщица решила привести в порядок домашнего питомца.

Анастасия Волочкова выложила фото кота Лакки. Четвероногий любимчик балерины сильно изменился – к лету его постригли, оставив шерсть лишь на лапах и голове. Возможно, Настя отреагировала за прозвучавшую ранее критику от поклонников. Они отметили, что животное выглядит неухоженным.

Кадры с бритым котом появились в Instagram Волочковой. На фото балерина с питомцем на руках позирует в ярких спортивных костюмах на лужайке и дома и на веранде – усевшись на любимый диван.

Ранее Волочкова рассказала о необыкновенных ощущениях вовремя шпагата в воздухе.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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