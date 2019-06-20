Необыкновенно: Волочкову подвесили с разведенными ногами

Опасные эксперименты балерине по душе

Анастасия предается сладким воспоминаниям об удовольствии.

Гастроли в Анапе завершились, однако танцовщица продолжает делиться впечатлениями. Судя по всему, выступление, а в особенности номер с клеткой, в которой Волочкову подвешивали в шпагате, врезалось в память звезде.

В своем Instagram она опубликовала снимок, где парит на фоне неба в белоснежном костюме, просунув ноги между прутьями.

"Я очень рада, что в моем концертном репертуаре появился и такой необыкновенный номер "Клетка", который я исполняю теперь в воздушном пространстве на большой высоте!Это завораживает. Парить в небе под песню моего любимого Андреа Бочелли-непередаваемые ощущения, несмотря на опасность…"

– восторженно написала она под фото.

Напомним, что номер надолго запомнился и публике – в Анапе ранее поразились шпагату Волочковой, которым она "накрыла" публику. Мнения относительно выступления разделились – наряду с восхищенными фанатами выступили и недовольные, назвавшие его "сплошным недоразумением".