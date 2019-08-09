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"Наконец-то накачала": обнаженная Бузова похвасталась телом

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Певица показала свои формы в бикини

Ольга Бузова приехала в Сочи, чтобы порадовать поклонников своим пением. Перед выступлением звезда выложила в Instagram несколько фото в крошечном купальнике. В центре внимания, как всегда, оказалась фигура певицы.

Бузову в очередной раз упрекнули в маленьком размере бюста. Ведущей "Дома-2" советует не надевать открытые купальники, а кто-то и вовсе просит "накачать грудь", как по мнению подписчиков, она уж поступила с губами.

На защиту знаменитости встали ценители естественной красоты, они уверены, что с небольшим бюстом звезда выглядит очень молодо и привлекательно.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"С такой грудью я бы не стала такие открытые купальники надевать", "17 лет, не больше... и фигура шикарная, и голова умная, если грудь не калечит", "Наконец-то накачала губы, может и грудь сделает", "А в губы пчела ужалила?", "Сделай грудь уже","Выглядишь, как 18-летняя девчонка", "Зачем так губы накачала то, такие губища уже жуть",

– прокомментировали пикантные фото в Сети.

Сама Бузова на подобные замечания пока никак не отреагировала. Знаменитость во всю наслаждается вниманием от поклонников. По словам Ольги, билеты на ее концерт были распроданы полностью, а судя по фото, фанаты буквально завалили звезду цветами, подарками и рисунками.

"Сочи❤ Вы меня балуете. Sold out на главной площадке города. Спасибо за то, что вы у меня есть", – написала певица в Сети.

Ранее Ольга Бузова обнажила свои ягодицы на балконе. 

Дарья ПЕТРОВА
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