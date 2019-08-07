"Хулиганка": Лолита ворует еду у соседей

Звезда рассказала о своем "преступлении"

Лолита Милявская проводит время в своем доме в Болгарии. Звезда сняла на видео прогулку со своей собакой, где признается, что на ужин у нее сегодня ворованные фрукты. Милявская показывает на камеру, как срывает плоды с чужих участков, за что ей однажды уже чуть не досталось.

"Боцман на прогулке, а я пошла воровать. Один раз мне уже за это чуть не досталось от соседей, но в этом доме нет никого. <…> Ну как это не стырить", – поделилась знаменитость. А позже написала, что таким образом она "вспомнила детство".

Подписчики певицу не осудили, наоборот, начали беспокоится о ее здоровье и посоветовали мыть фрукты перед тем, как их есть.

"Тетя Лолита, хоть помыли бы. Переживаю за ваше дальнейшее самочувствие", "Наш человек", "Лолиточка хулиганка", "Милявская вышла на охоту", "С соседнего города всегда вкуснее", "Лолита, вы такая простая, восхищаюсь вами",

– похвалили знаменитость в Интернете.

Напомним, в личной жизни знаменитости произошли большие перемены: она решила расстаться со своим супругом. Звезде уже начали поступать первые предложения о новом замужестве. Также Лолиту Милявскую подозревают в романе с популярным артистом.