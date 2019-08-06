Собчак раскрыла подробности смерти Аллы Вербер

Известие стало ударом для российских знаменитостей

Сегодня, 6 августа, стало известно о смерти Аллы Вербер. Одной из первых о трагическом известии сообщила Ксения Собчак. Она связалась с родственниками фешн-директора ЦУМа и узнала, что ей стало плохо еще 5 августа.

Вербер доставили в одну из клиник Италии, где ей диагностировали заражение крови.

"Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. <…> Дочь Катя и внуки сейчас там, Катя в тяжелом психологическом состоянии",

– написала Собчак в своем Telegram-канале.

Выяснилось также, что модный директор ЦУМа болела весь год и на ногах перенесла два воспаления легких. Возможно, на здоровье женщины также повлияло онкологическое заболевание, которым она, по словам Собчак, болела насколько лет назад.

Точная причина смерти знаменитости пока не сообщается. Ранее появилась информация, что бизнесвумен ушла из жизни из-за инфаркта.

Аллы Вербер была гостем на всех светских мероприятиях и близко общалась со многими российскими звездами. Скорбит о смерти бизнесвумен Филипп Киркоров, он дружил с Вербер более 20 лет. Еще неделю назад они вместе отмечали день рождения Игоря Крутого.

"У тебя всегда был исключительный вкус, на который все мы ориентировались и всегда советовались с тобой по любому вопросу, да и не только в мире моды, в мире жизни, ты всегда могла дать очень дельный, мудрый и правильный совет. В это НЕВОЗМОЖНО поверить....Я плачу, горько плачу...", - написал Киркоров в Instagram.

Пост о вице-президент ювелирной компании и фешн-директоре ЦУМа разместил и Максим Галкин: "в это невозможно поверить – не стало Аллы Вербер. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким".

Одной из подруг Аллы Вербер была певица Валерия. Она до сих пор не может поверить в случившееся.

"Душевная, гостеприимная, заботливая, жизнерадостная....Ты умела дружить, любить... Шок такой, что трудно дышать...Это наше последнее с тобой фото",

– написала Валерия в социальных сетях.

"Она любила людей и делала все для того, чтобы сделать нашу жизнь ярче, интереснее и красочнее. Занималась модой, знала многих мировых дизайнеров. Ее уважали и ценили, любили и трепетно к ней относились. Мы глубоко скорбим и сожалеем, что так произошло", – цитирует слова Льва Лещенко "Пятый канал".

Алла Вербер родилась в Санкт-Петербурге, в детстве вместе с родителями уехала жить в Европу, а после в Канаду. Там у нее появилась мечта создать свою сеть магазинов одежды. В 90-х годах Вербер вернулась в Россию, где начала открывать первые бутики. С 2003 года она работала фешн-директором ЦУМа.