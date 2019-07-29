Лолиту заподозрили в новом романе после разрыва с мужем

Пока пара официально не подтвердила свои отношения

Лолита Милявская поделилась новым видео, где рядом с ней стоит шведский певец Стэфан Ульсон, более известный под псевдонимом Боссон. В ролике видно, как мужчина прижимался к певице, после они обменялись комплиментами и даже признались друг другу в любви. Заканчивается ролик поцелуями артистов.

Лолита сразу решила прояснить характер ее отношений с Ульсоном и написала, что они только друзья:

"Мой давний друг, один на миллион, как в его же песне поется! Так приятно тебя встретить и знать, что у нас очень искренняя дружба!!!"

Поклонники словам Лолиты не поверили, они считают, что шведский певец не ровно дышит к Милявской, что видно по его взгляду.

"Он Вас любит, видно", "Лолита, вы бы с ним круто смотрелись", "Видно, как у него на вас горят глаза", "Круто смотритесь", "Отлично смотритесь", "Надеюсь, вы пара",

– написали в Сети.

Боссон и Лолита знакомы друг с другом более 10 лет. Когда-то они записали совместную песню "Небо в глазах". Поклонники надеются, что творческий союз перерастет во что-то большее, тем более, что певица сейчас одинока. Недавно она заявила о расставании с молодым мужем.