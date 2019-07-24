Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Малышева сделала прививку от слабоумия

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущую обвинили в продвижении сомнительных проектов

Елена Малышева вместе с мужем решили защитить себя от страшного заболевания – болезни Альцгеймера. Знаменитость сделала себе прививку от слабоумия, которая должна помочь сохранить ее разум до самой старости. Необычную процедуру супруги сделали в Америке, что не понравилось подписчикам звезды.

Некоторые начали возмущаться, что Малышева показывает процедуру, недоступную россиянам, а кто-то уверен, что "волшебная прививка" – это глупость, и врач не должна пропагандировать сомнительные вакцины.

"Используете свою популярность именно для продвижения "сомнительных" проектов", "Не здоровая какая-то", "Поиздевалась", "Вы доктор с большой буквы. А предлагаете такую глупость – эту прививку", "Аптекарь так укол поставил, аж сомнения вкрались",

– высказали свое недовольство подписчики.

Сама Малышева является ярым сторонником обязательной вакцинации, по ее словам, все взрослые члены ее семьи регулярно делают прививки от разных заболеваний.

"А сегодня в Нью Йорке я зашла в аптеку и увидела новую вакцину от герпеса Зостера. Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!!!",

– рассказывает телеврач.

Ранее Елена Малышева поддержала связь певицы Валерии с другим мужчиной.


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина рвется сесть за стол переговоров с Россией по транзиту газа

Пока стороны находятся в состоянии неопределенности

Разведка боем: Россия проверила американскую ПВО на прочность

В Сеуле придумали объяснение воздушному инциденту с участием российской авиации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей