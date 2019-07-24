Малышева сделала прививку от слабоумия

Телеведущую обвинили в продвижении сомнительных проектов

Елена Малышева вместе с мужем решили защитить себя от страшного заболевания – болезни Альцгеймера. Знаменитость сделала себе прививку от слабоумия, которая должна помочь сохранить ее разум до самой старости. Необычную процедуру супруги сделали в Америке, что не понравилось подписчикам звезды.

Некоторые начали возмущаться, что Малышева показывает процедуру, недоступную россиянам, а кто-то уверен, что "волшебная прививка" – это глупость, и врач не должна пропагандировать сомнительные вакцины.

"Используете свою популярность именно для продвижения "сомнительных" проектов", "Не здоровая какая-то", "Поиздевалась", "Вы доктор с большой буквы. А предлагаете такую глупость – эту прививку", "Аптекарь так укол поставил, аж сомнения вкрались",

– высказали свое недовольство подписчики.

Сама Малышева является ярым сторонником обязательной вакцинации, по ее словам, все взрослые члены ее семьи регулярно делают прививки от разных заболеваний.

"А сегодня в Нью Йорке я зашла в аптеку и увидела новую вакцину от герпеса Зостера. Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!!!",

– рассказывает телеврач.

Ранее Елена Малышева поддержала связь певицы Валерии с другим мужчиной.



