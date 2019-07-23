Седокова показала двухлетнего сына в наколках

Дочери певицы разрисовали малыша

Анна Седокова выложила в Instagram снимок своего младшего сына Гектора. На тело раздетого малыша можно увидеть рисунки, похожие на татуировки. Сама звезда намекнула, что рисунки оставили его старшие сестры.

Кто-то из комментаторов начал шутить, сравнивая рисунки с наколками, а кто-то пророчит двухлетнему мальчику больше будущее: в Сети предположили, что он станет настоящим красавцем.

"Наколочки-наколочки, гоп татуировочки", "Вырастит настоящим красавчиком", "Разноцветный ребенок", "Как похож на отца", "Очень милый малыш", "Мужичок",

– написали в комментариях.

У Анны Седоковой трое детей от разных мужчин. Своего младшего сына она родила от бизнесмена Артема Комарова, который почти на 10 лет младше ее. Влюбленные даже планировали пожениться, но неожиданно для всех расстались.

Непростые отношения у Анны и с бывшим мужем Максимом Чернявским. Она призналась, что потратила кучу денег на оплату адвокатов во время процесса, где решалась судьба ее младшей дочери. В итоге суд решил, что девочка будет жить с отцом в США, а со звездной матерью проводить время на каникулах.