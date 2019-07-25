Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Слишком большие": Седокова вывалила грудь на пляже

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка похвасталась сексуальным телом

Сейчас Анна Седокова вместе с детьми отдыхает во Франции, где и решила оголиться на пляже. Серебристый купальник знаменитости оголил ее роскошное декольте. Некоторые поклонники считают, что бюст Анны стал даже слишком большим.

Тем не менее, формы обнаженной Седоковой пришлись по вкусу более 80 тыс. человек.

"Хорошее вымечко", "Обжигает и будоражит", "Горячая штучка", "Грудь и так большая, зачем руками сжимать?", "Слишком большие дыньки",

– написали в комментариях.

Пока одни восхищались пышной грудью, другие обратили внимание на губы певицы. Подписчики уверены, что звезда переборщила с уколами, и ее рот выглядит неестественно.

"Как будто по губам ударили", "Перебор уже конкретный", "Пчелы покусали!", "Да, губы что-то уж совсем большие. Такая красивая была", "С уколами переборщили",

– считают в Сети.

Долгожданный отпуск – единственная возможность для Анны провести время с младшей дочерью Моникой. Американский суд постановил, что девочка должна жить с отцом, а со звездной матерью проводить время только на каникулах.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Поздравления Путина унизили Зеленского

Борис Джонсон получил благословение от главы РФ, а украинский политик его так и не дождался

"Нафтогаз" заявил о переносе запуска "Северного потока-2"

Киев строит планы насчет российской трубы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей