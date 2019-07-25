"Слишком большие": Седокова вывалила грудь на пляже

Артистка похвасталась сексуальным телом

Сейчас Анна Седокова вместе с детьми отдыхает во Франции, где и решила оголиться на пляже. Серебристый купальник знаменитости оголил ее роскошное декольте. Некоторые поклонники считают, что бюст Анны стал даже слишком большим.

Тем не менее, формы обнаженной Седоковой пришлись по вкусу более 80 тыс. человек.

"Хорошее вымечко", "Обжигает и будоражит", "Горячая штучка", "Грудь и так большая, зачем руками сжимать?", "Слишком большие дыньки",

– написали в комментариях.

Пока одни восхищались пышной грудью, другие обратили внимание на губы певицы. Подписчики уверены, что звезда переборщила с уколами, и ее рот выглядит неестественно.

"Как будто по губам ударили", "Перебор уже конкретный", "Пчелы покусали!", "Да, губы что-то уж совсем большие. Такая красивая была", "С уколами переборщили",

– считают в Сети.

Долгожданный отпуск – единственная возможность для Анны провести время с младшей дочерью Моникой. Американский суд постановил, что девочка должна жить с отцом, а со звездной матерью проводить время только на каникулах.