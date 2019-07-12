"Скучал": Лолита уехала к другу после разрыва с мужем

Знаменитость расслабляется за границей

Певица Лолита Милявская сейчас наслаждается отдыхом в Болгарии в собственном доме. Артистка устроила для подписчиков небольшую экскурсию по участку и похвасталась первым урожаем. Проводит время за границей Милявская не в одиночестве, рядом с ней верный друг – пес Боцман.

"И все-таки я деревенский житель! Воздух! Покой!! Вдвоем с Боцманом!! Мой самый верный дружок, скучал сильно! Какое же счастье, не текут глаза от аллергии, которая замучила в Москве!!!",

– написала звезда в социальных сетях.

Поклонники звезды уверены, что слезы в ее глазах совсем не от аллергии, а из-за переживаний по поводу разрыва с мужем. Совсем недавно звезда рассказала, что они с супругом приняли решение расстаться, так как охладели друг к другу.

"Это слезы не от аллергии, душа плачет...", "Лолита, милая, глаза грустные у вас. Вы еще найдете своего мужчину", "Молодец, Лолита, не твоё это – жевать сопли по поводу отсутствия мужика", "Лолита похорошела",

– поддержали Милявскую в комментариях.

Возможно, в личной жизни Лолиты все скоро наладится. Известный шоумен признался, что готов развестись с супругой, чтобы пойти под венец с популярной певицей.