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"Отлично смотритесь": Лолита проснулась в постели с женщиной

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Звезда приняла участие в необычной съемке

В Сети появилось видео, где Лолита Милявская просыпается в одной постели с Анитой Цой. Певицы, одетые в пижамы, сразу начинают оправдываться. "У нас ничего не было", – уверенно заявляет Лолита.

Позже артисток застает вместе другая девушка и начинает снимать все происходящее на камеру. Оказалось, что постельная сцена – часть короткометражного фильма Аниты Цой, одну из ролей в котором сыграла Лолита. 

"Отлично смотритесь", "Хотел бы с вами полежать", "Давайте дальше в таком же духе", "Странный фильм какой-то", "Молодцы девчата, озорные!", "Что это было вообще?",

– написали пользователи в Instagram.

Напомним, недавно певица и ее муж заявили о расставании. По ее словам, они стали равнодушными друг к другу и решили не превращаться в людей, "постоянно выясняющих отношения". 

Ранее Лолита Милявская снялась без белья. 

Дарья ПЕТРОВА
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