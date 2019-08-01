"Последствия алкоголя": странному поведению Успенской нашли объяснение

Знаменитость едва может стоять на ногах

Любовь Успенская решила поздравить свою мать Сару с днем рождения через Instagram. Получившийся ролик подписчикам показался странным: они уверены, что заплетающаяся речь артистки – последствие алкогольного опьянения. Обратили внимание и на позу Успенской: в Сети уверены, что она опирается на дверь, чтобы не упасть.

Зоозащитники обеспокоены за собаку Успенской: певица стиснула маленькое животное слишком сильно – уверены в Instagram.

"Любанька, походу, поддатая", "Речь блеск! Как у придурковатой и больной на голову! Это все последствия алкоголя и наркотиков", "Собачка, бедная, как сумка висит на руке. Отпусти ты ее, пусть бегает. Всю перетискала уже, болит уже", "А зачем за стеклянную дверь держаться? Чтобы не упасть?", "Пьяный бред", "Трезвой не бывает", "Еле на ногах стоит",

– высказались пользователи в Интернете.

В своей речи Успенская рассказала, что ее мать Сара живет в Канаде, поэтому звезда не может поздравить ее лично. Женщина, к которой обратилась звезда, на самом деле является ее мачехой, родная мать артистки, по ее словам, умерла при родах.

Ранее Любовь Успенскую раскритиковали за появление на сцене в боди.