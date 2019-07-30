"Положила глаз": Успенская засмотрелась на грудь подруги

Артистку попросили вести себя скромнее

Любовь Успенская не равнодушна к своей подруге Славе (наст. имя Анастасия Слоневская) – к такому выводу пришли подписчики, увидев совместное фото певиц. На фото Успенская заглядывает в глубокое декольте звезды.

"Успенская положила глаз на Славку!", "Слава, некрасиво грудь развесила и сидишь перед всей страной", – написали в Сети.

Досталось Любови Залмановне и за внешний вид. На сцене популярного музыкального фестиваля она появилась в боди, которое полностью открыло ноги 65-летней знаменитости. Прикрыть самые интимные места Успенской удалось накидкой, похожей на халат.

Поклонники не понимают, почему знаменитая певица с сильным голосом решила выставить напоказ свое тело, а также сравнивают ее с Ольгой Бузовой и призывают вести себя скромнее. Припомнили Успенской и якобы многочисленные операции, которые, по мнению юзеров, изменили ее лицо.

"В таком возрасте нужно быть поскромнее, не выставлять все на показ <…> А прекрасного ничего нет, натянута кожа на лице, а шея как у старухи", "Как Бузова в труселях петь?", "Как нелепо, эти трусы, Любочка дорогая, на пике карьеры вы были лучшая и в обычном платьишке", "Люба скоро до стрингов разденется", "Как ни омолаживайся, а Любина песенка спета, увы...",

- вынесли вердикт знаменитости.

Ранее Любовь Успенскую упрекнули в пошлости: звезда поделилась своим фирменным рецептом и сопроводила видео шуткой ниже пояса.

Досталось звезде и за то, что она встала на защиту Аллы Пугачевой, заявив, что к легендам нужно быть снисходительнее. Напомним, машина с примадонной проехалась по перрону, чтобы доставить звезду прямо к вагону.