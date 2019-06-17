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"Старческий маразм": Успенскую подняли на смех за выпирающий силикон

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Над молодящийся певицей поиздевались в Сети

Последние фото и видео Любови Успенской в обтягивающих джинсах стали поводом для нападок комментаторов. Пользователи недовольны странным видом артистки, они уверены: она переборщила с пластикой лица и увлеклась обработкой снимков – ягодицы и ноги подверглись сильной ретуши. В Instagram Успенскую даже провозгласили "королевой фотошопа".

"Что же вы делаете с собой, на кого вы стали похожи?", "Старуха- молодуха", "Под старость лет совсем с ума сошла", "У вас уже старческий маразм. Вам внуков пора нянчить, а вы все кривляетесь", "Старуха, демонстрирующая выпирающий силикон", "Вульгарно и пошло", "Лицо все переделанное", 

прошлись по внешности 65-летней певицы в Интернете.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Сама Любовь Успенская на злобные комментарии никак не реагирует, а только продолжает выставлять снимки в обтягивающих нарядах и смелых позах.

К красоте и молодости стремятся и ведущие программы "Давай поженимся". Лариса Гузеева проходит лечение в клинике, где ее практически морят голодом, а Роза Сябитова сгоняет лишние килограммы в бассейне. Недавно главная сваха страны призналась, что находится на грани нервного срыва. 

Дарья ПЕТРОВА
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