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"Удушье, ком в горле": Сябитовой стало хуже

Роза Сябитова. Фото: Феликс Грозданов/Утро.ру
Знаменитая сваха впала в жуткую депрессию

Роза Сябитова находится на грани нервного срыва. Она призналась в Instagram, что у нее пропал сон и общее состояние заметно ухудшилось.

"Как меня все заело!!! Третью ночь не могу спать. Удушье, ком в горле, сердце бьется, как воробей. Мне страшно. Похоже, на старости лет схожу с ума", 

– пожаловалась одна из ведущих программы "Давай поженимся". 

Телезвезда переживает из-за того, что за образом на экране ее не видят такой, какая она на самом деле: "Настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое?"

И теперь уже Сябитова не может отличить, где она, а где образ, поэтому испытывает раздвоение личности. Разговор с подругой стал последней каплей. "Попытка быть собой наткнулась на недоумение – "Роза, что с тобой? Где твой фирменный голос? Что-то случилось?". Да ничего не случилось!!! Просто выключила первую кнопку и включила себя настоящую и живую!.. Все. Я больше не могу", – отметила знаменитость.

Фанаты поддержали телесваху и дали несколько советов:

"Настоящую Вас видят многие !!! ВЫ КЛАССНАЯ !!!!", "Депрессия! Сходите в больницу к онкобольным и загляните в их глаза! Все как рукой снимет! Вы успешная женщина, живете в достатке, а все остальное ерунда!", "Мы Вас любим, Роза. Спасибо Вам за искренние передачи и откровения", "Есть очень много людей, которые понимают где ВЫ, а где ваш образ свахи, а те, кто не понимает, так бог с ними", "Ну, знаете ли... Имидж он такой... всепоглощающий... А пока, раз вот так вот все заело, срочно на отдых!",  "Бегом в храм, все как рукой снимет. Или к морю отдохнуть", "Все хорошо будет, вы умница. У всех бывают минуты отчаяния, время все исправит, верьте".

Уже несколько месяцев Роза много занимается в бассейне и контролирует питание, и, похоже, усилия принесли результат. Не так давно она показала заметно постройневшую фигуру в откровенном платье, демонстрирующем ноги и декольте, во время прогулки по пляжу.  

Однако о проблемах звездаза говорила не впервые. Ранее она жаловалась на сильную усталость.   

Полина ДОРОЖКИНА
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