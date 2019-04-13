Телеведущая приковала внимание мужчин к своему выдающемуся бюсту

Знаменитая сваха Роза Сябитова редко выкладывает в Сеть провокационные фото, однако на этот раз телеведущая появилась в платье с глубоким декольте.

На кадре, опубликованном в Instagram, Сябитова стоит, прислонившись к стене. Однако взгляд подписчиков приковал ее выдающийся бюст, который не был закован в лифчик и выглядывал из разреза на платье. "Ну теперь с такой грудью и бюстгалтер надевать не обязательно😁", Да отличный вырез, вы чего!?)", "Блин так сексуально.Роза я не засну месяц.Срочно еду к вам❤", "Огооо....очень смелооо 🔥Роза вы 🔥😊👏", "Ой пуговички растегнулись 🤗".

Однако большинство фанатов не оценили откровенное фото телеведущей и набросились на нее с обвинениями. "В таком возрасте некрасиво такой разрез, да ещё и мусульманка, позорище...", "А зачем сисяндры распустила? Пошло", "Роза спрячь сиськи, даже если они силиконовые,неприлично в твоем возрасте", "Совсем крыша сьехала!", "Просто декольте не по возрасту", "Лицо старое, сиськи не к месту", "Да, угомонитесь уже, старая , бесформенная тетя".