"Малышева довела": разбитой Сябитовой поставили диагноз

У знаменитой свахи возникли серьезные проблемы

Роза Сябитова выдохлась. Наверное, в погоне за стройностью. Под новым фото, опубликованным в соцсети, одна из ведущих передачи "Давай поженимся" пожаловалась на резкое ухудшение своего психического здоровья.

В кадре звезда сидит на стуле с поджатыми ногами и задумчиво смотрит в одну точкук. Она выглядит изможденной.

"У-с-т-а-л-а...", – призналась Роза под снимком. Она второй год работает без отпуска, так как боится, что невыполненные дела могут вырасти как снежный ком и накрыть ее с головой. При этом сваха быстро устает," чувствует себя рассеянной", поэтому думает обратиться за помощью к психологу. А в заключение добавила: "Интересно, какой диагноз он мне поставит?"

Только вместо специалиста вердикт ей вынесли фанаты. Некоторые при этом даже виновницу такого состояния Сябитовой вычислили.

"А может, Малышева Вас довела? Бросьте дурью маяться...", "Профвыгорание", "Это начало...", "Вам нужен не психолог... а хороший невролог, который с медицинской точки зренич скажет что Вам нужно и сколько", Надо переключаться... если работа занимает много времени, значит, дом подождет... расслабляйтесь, попробуйте поплевать в потолок, и поплавать в бассейне, плюс секс... и все наладится",У вас же свой дом работайте на участке собаки и забудьте за все а уж за психолого точно", "Отдыхь и любимые люди – лучшее лекарство",

– написали они.

Также одни поклонники желали телеведущей сил и энергии, как можно скорее отправиться в отпуск и отдохнуть на море, забыв обо всех проблемах и работе. Другие предположили, что ей нужен в первую очередь хороший близкий друг. "Розочка, Вам нужен не психолог и невролог, а хороший мужик, надежное плечо, опора", – выразила уверенность одна из подписчиц

За плечами у Розы два брака. Ее первый супруг умер, со вторым она развелась. В ее адрес нередко звучали упреки и насмешки из-за неустроенной личной жизни. Похоже, свахе это надоело, и она взорвалась.

В последнее время звезда экрана активно занялась фигурой. Весной она публично назвала себя толстой. Это подтвердил и один из ее коллег по ТВ. Сваха решила худеть с помощью ведущей программы "Жить здорово!". Елена Малышева помогла ей избавиться от лишнего веса с помощью диеты, которой пользуется сама.