"Прошла климакс": Сябитова поскандалила из-за секса

В студии "Давай поженимся" разгорелись страсти

Во время одного из эфиров программы у Розы Сябитовой сдали нервы. Знаменитая сваха не сдержала чувств и выдала гневную речь.

"Я прошла климакс, я уже в роли бабушки. У меня скоро, не сегодня – завтра внуки будут". Зачем же я буду терроризировать мужчину...",

– возмутилась она в ответ на слова коллеги. И продолжила громким заявлением:

"Занимаюсь я сексом... Меня заколебала просто ситуация , что я должна всех своих женихов вам показывать!.. У меня все хорошо, дорогая страна! Регулярно сексом занимаюсь. Что вы докопались уже до этой истории?".

Такую эмоциональную реакцию Розы вызвали нередко звучащие в ее адрес упреки и насмешки из-за неустроенной личной жизни. Похоже, свахе это надоело.

Началось все с того, что Сябитова твердо заявила молодой невесте, что лишь благодаря мужчине женщина может обрести смысл жизни. В разговор вмешалась другая ведущая – астролог Василиса Володина. Она сказала, обращаясь к Розе:

"Ты же без мужчины живешь. И живешь прекрасно. И жизнь твоя наполнена смыслом".

После этих слов сваху, как писали классики, "понесло". Она бросала реплики раздраженно, на повышенных тонах.

От ее неожиданных откровений коллеги лишились дара речи. Слегка опомнившись, Василиса попыталась сгладить "острые углы", но не тут-то было.

"Мне шестой десяток, что людей смешить этими свадьбами, что вы мне в лицо этим колете", – не дав коллеге высказаться бросила сваха. После чего, отметив, что она, как и другие ведущие "Давай поженимся", находится на работе и должна отрабатывать деньги, Роза снова заговорила о важной роли мужчины в жизни женщины.

Когда же невеста попробовала с нею не согласиться, Сябитова перешла на крик: "Молчать, я говорю, я сваха!". И только заставив всех закрыть рты, она успокоилась.

О собственной личной жизни телесваха рассказывает мало. Больше года назад она даже показала молодого горячего жениха, о котором упоминала и ранее, сообщив, что ради него собирается вернуть себе девственность и купить домик на Кипре.

Знаменитую сваху часто обсуждают в соцсетях. Чаще ей достается за фотошоп на опубликованных снимках. Также Розу не раз обвиняли за полуобнаженную грудь, за раздевание, хотя при этом и восхищались ее пышными формами.