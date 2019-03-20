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"Вывалила": на Сябитову обрушились за голый бюст

Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza
Соведущая "Давай поженимся" показала чересчур смелое фото

Роза Сябитова очень редко выставляет напоказ свои прелести. Однако на днях она позволила себе такую вольность – выложила в соцсети фото, на котором явила миру аппетитные формы.

"Сегодня день рождения у талантливого фигуриста и замечательного человека Алексея Ягудина. Нас объединяет любовь к фигурному катанию и совместное участие в нескольких спортивных шоу, одно из которых – "Русский кёрлинг" – сейчас идет по Первому каналу",

– сообщила знаменитая сваха, не отказав себе в удовольствии похвастаться в том, что она, "между прочим, мастер спорта".

На снимке телезвезда изображена в обнимку с упомянутым молодым спортсменом. На ней – красное платье на бретелях с головокружительным декольте, из которого едва не выпадает пышная грудь.

Фанаты не остались равнодушны к прелестям любимицы. Только отреагировали на столь откровенный кадр по-разному.

Некоторых возмутила такая вольность одной из ведущих программы "Давай поженимся":

"Такая старая мусульманка и груди вывалила. Вот дает", "Роза, неприлично в таком возрасте так оголяться, как бы хорошо Вы ни выглядели, всему свое время. Можно хорошо выглядеть и в одетом виде в элегантной одежде", "Она своего сына не стесняется?", "Оголяться в таком возрасте не стоит. Зона декольте выглядит не совсем красиво", "Ой, Роза, Роза... гибнет совесть от мороза". 

Другие при этом еще и о ненатуральной внешности Сябитовой заговорили. "Моя любимая ведущая здесь просто никакая! Еще раз подчеркнула уродства современной маммопластики!", "Чудеса фотошопа, Роза выглядит моложе Алексея..." – отметили такие. 

Остальные восхищались внешностью и способностями Сябитовой и Ягудина:

"Очень... сексуально...", "Роза, Вы красотка", "И красный цвет Вам к лицу", "Прекрасно выглядишь, действительно", "Шикарно", "Такая классная", "Роза – супер... счастливая, красивая, самодостаточная женщина", "Он бесконечно талантлив!", "Как одногодки", "Вы похожи", "Во даете!.. Вы и тут преуспели".

Ранее знаменитая сваха показывалась без одежды, но тоже с молодым мужчиной. И в тот раз были недовольные, которые пристыдили ее.  

Между тем избранника-мусульманина (Роза собирается выйти замуж в третий раз) такие провокационные фотосессии Сябитовой не напрягают. Она же так раскованна, что даже заявила до этого, будто собирается прибегнуть к интимной пластике, "чтобы порадовать жениха".

Так что лиха беда – начало. Может, скоро звезда телеэкрана догонит королеву шпагата...

Полина ДОРОЖКИНА
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