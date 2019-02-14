Ненакрашенную Сябитову обсмеяли за обжорство

Досталось даже детям одной из ведущих "Давай поженимся"

Главная телесваха страны заговорила о романтичном празднике и любви, а в ответ получила издевки.

"Кто влюблен прямо сейчас? Кто мечтает влюбиться? Поздравляю всех с днем Валентина и хочу пожелать всем влюбленным свить свое гнездо, а тем, кто еще одинок найти свою половинку",

– написала Сябитова в своем Instagram.

Любвеобильная Роза сфотографировалась со своими детьми за щедро накрытым столом. На снимке, который, похоже, сделали на отдыхе, сваха предстала в простом одеянии и совсем без косметики. Тут же нашлись злопыхатели, которые прошлись по сыну и дочери Сябитовой, и даже заглянули к семейству в тарелки (орфография и пунктуация сохранены).

"У Ваших детей должна быть своя ЖИЗНЬ, перекусите пуповину, ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ", , "Такие дети страшные", "Порция конечно не маленькая, а всё это смешать и съесть",

– ядовито отметили они.

Однако большей части публики такой искренний образ Розы в окружении счастливых детей пришелся по душе. Они пожелали троице счастья и оставили под фото комплименты.

"Роза Вы здесь такая классная простая настоящая", "Очень приятные дети,мама тоже", – высказались комментаторы.

