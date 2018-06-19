Сябитова рассказала о сексе после 45

Знаменитая сваха дала советы зрелым женщинам

В последнее время она нередко говорит на интимные темы. А теперь Роза Сябитова еще и раскрыла некоторые пикантные детали.

Отметив, что "в нашей стране секс в зрелом возрасте считается слегка неприличным", знаменитая сваха заявила о его пользе для организма, которая давно доказана. И коснулась отдельных подробностей.

Сябитова знает, как разнообразить интимную жизнь после 45. А зрелых поклонниц она пропросила послушать рекомендации психолога на своем YouTube.

После этого сваха затронула один вопрос и со знанием дела предложила средство для его решения. "И помните: в 45 жизнь только начинается!" – заключила она.

На днях Сябитова поместила в соцсети анонсы своего откровенного интервью. В нем она поделилась не только историей своей личной жизни.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 18 Июн 2018 в 12:10 PDT

Роза собирается замуж. К своей третьей свадьбе она готовится очень серьезно. Знаменитая сваха посещает различные процедуры, чтобы выглядеть молодо и свежо.

Но не только этим Сябитова собирается радовать будущего мужа. Для первой брачной ночи она решила сделать интимную пластику.