Сябитова рассказала о сексе после 45

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В последнее время она нередко говорит на интимные темы. А теперь Роза Сябитова еще и раскрыла некоторые пикантные детали.
Отметив, что "в нашей стране секс в зрелом возрасте считается слегка неприличным", знаменитая сваха заявила о его пользе для организма, которая давно доказана. И коснулась отдельных подробностей.
Сябитова знает, как разнообразить интимную жизнь после 45. А зрелых поклонниц она пропросила послушать рекомендации психолога на своем YouTube.
После этого сваха затронула один вопрос и со знанием дела предложила средство для его решения. "И помните: в 45 жизнь только начинается!" – заключила она.
На днях Сябитова поместила в соцсети анонсы своего откровенного интервью. В нем она поделилась не только историей своей личной жизни.
Роза собирается замуж. К своей третьей свадьбе она готовится очень серьезно. Знаменитая сваха посещает различные процедуры, чтобы выглядеть молодо и свежо.
Но не только этим Сябитова собирается радовать будущего мужа. Для первой брачной ночи она решила сделать интимную пластику.
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