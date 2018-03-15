Сябитова подсиживает Малышеву

Главная сваха страны задумалась о своих костях

Знаменитости – тоже люди. Они также радуются жизни, страдают и болеют. Но если некоторые скрывают от общественности свои эмоции, то другие, наоборот, охотно ими делятся.

Роза Сябитова, например, опубликовала в Instagram пост, в котором предложила всем подписчикам задуматься о своем здоровье.

Телеведущая рассказала о такой болезни, как остеопороз, во время которого "меняется структура наших костей, они становятся хрупкими и ломкими из-за вымывания кальция".

"Заболевание не только женское, но и мужское. Но в период менопаузы, именно мы, женщины, находимся у него под прицелом", – отметила Сябитова. Главная телесваха страны призвала всех заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и регулярно посещать врача.

Свой пост 56-летняя женщина дополнился говорящими сами за себя хэштегами #здоровье, #розаоклимаксе, #менопауза, #дамыза50.

Интересно, что при этом Сябитова не рекламирует ни клинику, ни специалистов, ни препараты, как можно было бы предположить. Она просто рассуждает на тему здоровья. Многие, кстати, отметили, что благодаря ей они задумались об той напасти. Звездная ведущая получила массу комплиментов в свой адрес, а некоторые предположили, что Сябитова "подсиживает свою коллегу Елену Малышеву", а потому и решила поднять тему здоровья.