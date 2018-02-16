Сябитова впервые показала жениха

Знаменитая телесваха рассказала о своих чувствах

По случаю Дня влюбленных Роза Сябитова показала избранника, которого до сих пор скрывала от всех.

Пара запечатлена возле бассейна за столиком, сервированным вином и фруктами. Мужчина в белой рубашке и брюках в тон. На Розе элегантное платье цвета хаки. На заднем плане виднеется море.

Можно предположить, что фото сделано на Кипре: в одном из интервью главная сваха страны рассказала, что они познакомились именно там.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Фев 15, 2018 в 6:48 PST

"Что значит принять любимого таким какой он есть? Для меня это не только принять то, что мне нравится в нем, но и то, что не нравится", – предалась размышлениям телеведущая.

Подписчики оценили романтичность обстановки и пожелали паре счастья. Но просьбы рассказать подробнее историю знакомства остались неотвеченными.

Об избраннике Розы Сябитовой до сих ничего не известно, кроме того, что его зовут Ринат и ему 56-й год. "Вариант шоколадный: ровесник, не бедный, с недвижимостью на острове. А я как раз смотрела в сторону мусульманской части Кипра, думала купить там домик", – рассказала она.

По слухам, свадьбу пара собирается сыграть уже этим летом.