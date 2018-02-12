Сябитова разболтала интимную тайну Волочковой

Грудь досталась балерине вовсе не от бабушки

Роза Сябитова за словом в карман не полезет. Знаменитостям периодически достается от ее острого языка. На этот раз перепало Анастасии Волочковой.

Выпад в сторону балерины телесваха сделала во время съемок передачи "В гости по утрам". Между хозяйкой дома и гостьей Марией Шукшиной завязалась светская беседа на тему пластических операций. Конечно, в разговоре дамы коснулись и груди. Роза Сябитова не стала скрывать, что ее бюст увеличился не благодаря золотой рыбке и введенной в рацион капусте. По ее мнению, глупо было бы отрицать факт обращения к пластическим хирургам – слишком уж отличаются фото выдающейся части тела "до" и "после".

"Вы думаете, что я, как Настя Волочкова, скажу: "У меня была грудастая бабушка?" Нет, ребята, чудес не бывает", – между делом поддела она танцовщицу, цитируют "Семь дней".

Поведала телеведущая и о других хирургических вмешательствах. В частности, она рассказала о восьми пластических операциях, которые помогли подкорректировать внешность и убрать обвисшую после похудения на 20 кг кожу.

Сейчас в жизни 56-летней женщины белая полоса – она готовится пойти под венец. Ее избранник – некий мужчина, живущий на Кипре, личность которого она не раскрывает.