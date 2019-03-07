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Сябитову обвинили в порче молодых

Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Соведущая "Давай поженимся" нарвалась на резкую критику

Роза Сябитова всего лишь хотела рассказать, как стала знаменитой. Она опубликовала в Instagram новое фото и "раскрыла карты". 

"Я всегда знала, что сильное желание чему-то научиться – это уже 50% успеха. Когда я пришла на телевидение, я не умела ничего, но моего невероятного желания сделать себя и свой образ узнаваемым, научиться эпатировать публику и выглядеть не хуже известных телеведущих и звезд, хватило бы на десять человек. И вот я среди тех, кого знают все  и кто в прайм-тайм развлекает публику. Только сильное желание сделало меня той, кем я сейчас являюсь",

– поделилась телезвезда секретом взлета собственной карьеры. И спросила, у фанатов, чему они "сильнее всего желают научиться".

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Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Подписчики откликнулись сразу. Только вряд ли все, что они написали, порадовало знаменитую сваху. Один из фолловеров даже разнес Розу в пух и прах:

"Вы не просто развлекаете публику, не надо прятаться за образом. Вы учите молодежь плохому, переводя отношения в товарно-денежные денежные. Разбитная сваха – это образ, но советы-то... реальные. Вам не стыдно на этом на хлеб зарабатывать? Он же потом горьким будет. Античеловеческая и антихристианская мораль добра не принесет. Где-то убудет у Вас.А Вы все продолжаете оправдываться и на костях плясать. Не думали об этом?" 

Одни рассказали о своих желаниях. "Хочу научиться публичным выступлениям без волнений", "Хочу стать тарологом", – сообщили они.

Другие отметили: "В действиях и выводах больше задействовать мозг, а не эмоции!", "Не всем так везет, а за Вас Роза очень рады, бывает человек бьется о камни, а ничего не выходит", "Желание – постоянное состояние человека иметь больше. Однако в силу своего ума, не то, чтобы ума, и вовсе без ума, это состояние притупляется и человек довольствуется реалией и тем, что есть на долю его".

Мало нашлось тех, кто хвалил звезду и желал ей дальнейшего успеха. "Успешная, красивая, стильная Роза! Своим трудом всего добилась, Молодец!", "Роза! Только вперёд! С праздником весны!", – восхищались такие.

Соведущая программы "Давай поженимся" очень часто дает советы на разные темы. Однако не все они приходятся ко двору...

Полина ДОРОЖКИНА
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