Сябитову обругали за вонючие цветы

Ведущая "Давай поженимся" взбесила зрителей

Главную сваху страны обвинили в невоспитанности.

На Розу Сябитову накинулись с упреками, поставив ей в пример Ларису Гузееву. Ведущая рассказала, какие подарки ей приносят поклонники, отметив, что предпочитает съедобные презенты. Подписчики сочли подобные заявления наглостью.

"В выборе цвета в одежде завишу от ТВ: считается, что белый полнит, а черный – траур. Поэтому люблю яркое. А поклонники тащат и тащат розы. А я люблю лилии (но против них взбунтовалась Лариса Гузеева, так как они вонючие) или цветы в горшках, например гортензию. А еще лучше дарить мне колбасу",

– написала она в своем Instagram.

Из-за шуточного поста в комментариях разгорелся ожесточенный спор. Часть публики оценила юмор Розы, другие приняли ее юмор за чистую монету и облили грязью. Прошлись и по самой Сябитовой, и по передаче. Некоторые пользователи потребовали убрать программу из эфира (орфография и пунктуация сохранены).

"Вообще то женщинам несут розы, но если ТАЩАТ и ТАЩАТ,....это конечно бесит...", "Юмор прежде всего", "Вчера случайно включила....женилку на первом.....такой позор...выпрашивают подарки,жрут ,как свиньи.....противно....женщины....которые что то советуют...и ещё думают о себе .. ", "Тащат, воняют..Люди с душой несут..стараются..кто как может....какой цивильный набор... Впрочем подходит Розе...Ну скажем тем же ...пипец", "А вообще прям в моду вошло...им прям подарки уже стали делом обычным и естественным. Нуууу...зажрались.... Как бы сказала по вашему", "Просто противно и смотреть и слушать.Принесите вы ей ливерки , пусть и нюхает, и кушает.Почему Лариса Гузеева не ведёт себя так нагло? Достала уже", "Господи. Когда уж уберут с федеральных канвлов эти омерзительные передачи и их ведущих", "Жжжешь однако Розалия)))))"

– написали они.

