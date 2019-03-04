Сябитова рассказала о боли

Знаменитая сваха пообщалась с фанатками

Роза Сябитова стала раздавать советы о личной жизни и в соцсети. Однако некоторые высказывания одной из ведущих программы "Давай поженимся" озадачили подписчиц, а другие даже возмутились.

"Вы хотите, чтобы я вам помогала, поэтому я вам буду помогать, конечно. Кто-то будет слушать о себе какие-то не очень приятные вещи. Но только таким образом идет процесс выздоровления. Я тоже это, кстати, проходила. И тоже мне было неприятно, и было очень болезненно",

– поделилась собственным опытом сваха. И добавила:

"Самое лучшее выздоровление – это когда вы чувствуете боль... и только через эту боль проходит процесс понимания того, как лучше".

Поговорила Роза и о женской дружбе. Она рассказала, что сама думает на этот счет, и дала советы фанаткам. У самой свахи, по ее словам, было много подружек. И она поняла, что те, которые действительно ее любят, "не будут юлить и лить на уши бальзам, а скажут так, как есть на самом деле, пусть и горькую, но правду", за что она и любит их.

Заодно ответила Сябитова и на некоторые вопросы об отношениях между мужчиной и женщиной. Одна из подписчиц пожаловалась, что не может решиться на развод с супругом, хоть давно об этом думает. У них "прошла любовь," семейная жизнь превратилась в рутину, и дама не знает, что делать.



Сябитова ответила неожиданно – она заявила, что ни один брак не держится только на любви. И отсутствие этого чувства, по словам Розы, является очень несущественным поводом для развода. Мало того, Сябитова убеждена, что и измены не являются поводом для расставания супругов. Уходить от мужа нужно, только если тот злоупотребляет спиртным, занимается рукоприкладством или если страдают дети, подчеркнула сваха.

Мнения поклонников разделились. Одни поддержали Розу ("Настоящая мать всегда себя приносит в жертву, когда дело касается ее детей!", "Все, что Вы говорите, правильно. Может резко, но правдиво"). Другие отметили:

"Если женщина не счастлива в браке, будут страдать и дети", "Если женщина не дорожит своим мужем и не хочет с ним близости, зачем себя насиловать и продолжать мучить себя и его. У Вас какие-то древние представления о браке".

Итак, рубрика Розы "Вопрос – ответ" запущена...