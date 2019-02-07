Сябитова показала нового мужчину

Известная сваха дала ценный совет, но ей не поверили

За последние дни Роза Сябитова уже во второй раз заговорила о семье и отношениях супругов. Одну из важных заповедей для женщин она указала в Instagram под фото, на котором показана сама в компании незнакомца.

"Никому не жалуйтесь на своего мужчину. Вероятнее всего, вы вскоре с ним помиритесь, но в глазах близких или друзей он останется "нехорошим человеком", не заслуживающим уважения", – посоветовала телесваха представительницам слабого пола. Ее слова нашли отклик у фанатов, но мнения разделились. Разгорелся горячий спор. Многие ругали телезвезду.

Одни за внешность. "Выглядишь старо", "Страшная, грубые черты лица", "Роза, что за халат с капюшоном на Вас, ужас! И смените стилиста! Прическа ужасная!.. не уродуйте себя!", "Столько пластики, а моложе-то не выглядит", – отметили они.

Другие обвинили женщину в двуличии и обмане: "Сама себе противоречит. Все выносит в эфир. И когда ее избивали, и свадьбу показуху дочери, и свою избу. На всем зарабатывает деньги. А тут она дает совет", "Не выносить сор из избы? Так Роза сама из своей избы вынесла сор на весь белый свет", "Помнится, несколько лет тому назад она сама на всю страну хаяла своего бывшего, а теперь пошли нравоучения", "И на фотографии, которую она выложила, мужчина смущен. Сябитова затянула его, и тоже для рекламы".

Некоторые согласились. "Роза, Вы молодец! Сказано очень точно! Это касается в принципе не только женщин, но и мужчин!", "Совершенно верно!", "Восхищаюсь. Мудрая женщина. Все правильно", "Все в точку", – поддержали несколько фолловеров.

Остальные же заинтересовались тем, кто изображен с Розой на снимке. Они терялись в догадках: "К чему это фото, что за мужчина на нем? Сябитова не додумалась пояснить!", "Я так понимаю, это Ваш грек", "Роза, а Вы с мужчиной как познакомились? На сайте? Я так понимаю, это он с Кипра".

Кто-то при этом заявил, что Сябитовой "молодого надо". Однако нашлись и те, кто сделал однозначный вывод. "Вас можно поздравить?", "Замуж вышли?", "Хорошая пара", – прокомментировали такие.

Ранее известная сваха рассказала, почему перестала любить свадьбы. Оказывается, из 15 раз, которые ее приглашали в качестве свидетельницы, однажды, узнав о странной традиции, она сбежала и с того времени на подобные предложения отвечает отказом.

Между тем в свадебные приметы Сябитова верит. Как-то она рассказывала, что ее личная жизнь не сложилась из-за того, что во второй раз она выходила замуж в белом платье и с фатой.

В апреле прошлого года стало известно, что Роза собирается замуж и очень серьезно готовится к третьей своей свадьбе, ведь ее мужем станет не простой обыватель. Он тоже, как и она, татарин, но с Кипра. Ради этого жениха, чтобы порадовать его, сваха решила сделать интимную пластику. Видимо, на этого кавалера и намекали поклонники, да только жениха-то сваха уже показывала...