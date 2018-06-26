Сябитова выйдет замуж за незнакомца

Знаменитая российская сваха придумала скорую свадьбу

Одна из последних новостей мира звезд – близкое замужество Розы Сябитовой. Она сама не раз говорила об этом и даже раскрыла секрет того, что готовит избраннику в первую брачную ночь. О том, что ждет известную сваху, рассказала таролог, ясновидящая, психолог Марианна Абравитова.

По ее мнению, в ближайшее время Роза замуж не выйдет. Гадалка не увидела ни свадьбы, ни брака. Своего нынешнего избранника она, увы, оставит, заявила таролог.

Но позже Сябитова выйдет замуж, только своего будущего мужа она пока не знает, сообщила Марианна. А так называемая свадьба, которую она собралась играть сейчас, – пустое.

Да, человек есть и есть симпатия. Но замуж ее не зовут и жениться на ней не собираются, добавила ясновидящая.

Она не видит любовной связи между Розой и ее нынешним избранником ними. Их отношения больше похожи на приятельские, отметила Абравитова.

"Да, была некая зацепка, историю решили раскрутить и сделать из нее некую пиар-акцию. Типа Роза Сябитова выходит замуж и безумно востребована мужчинами", – добавила психолог.

Но ставка делается на то, что она сваха и ведет передачу, что, бесспорно, поднимает ее рейтинг. Конечно, Сябитова должна быть ярким примером для людей, пояснила Марианна.

В жизни Розы должно что-то важное происходить, и она тоже должна быть по статусу замужней дамой. Какая же это сваха, если у самой личная жизнь не устроена, подчеркнула ясновидящая.

По картам, Роза - женщина умная и хитрая, весьма манипулятивная, уточнила гадалка. В жизни Сябитовой много придуманного. И удивляться тут нечему. Она часть нашей системы, часть шоу-бизнеса.

У многих наших звезд, по словам Абравитовой выдумок даже побольше. Поэтому со стороны Розы все в рамках разумного. Часть пиара имеет фундаментальную основу, а вот в другую часть мы должны верить, восхищаться и завидовать вновь испеченной "невесты", заключила ясновидящая.