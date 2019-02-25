"Зашивали без наркоза": Сябитова напугала поклонников

Знаменитая сваха рассказала о жутком случае

Роза Сябитова опубликовала на своей странице в соцсети новое видео. Фанаты потрясены.

"У нас ЧП!! 18 швов...",

– сообщила она под роликом, главным героем которого стал четвероногий питомец.

Подписчики забеспокоились. "Божечки! Мой любимчик! Что случилось?", "Ну как же так?", "Мои Лапушки...", "Кто же так его?", "Ужас. Бедная собачка", "Как жалко!", "Пусть выздоравливает и радует Вас!" – написали они.

Телесваха позже добавила:

"Зашивали раны без наркоза... Арчи терпел и не разу не дернулся. Мы ему дали вторую кличку – Терпило".

На что отреагировали и более эмоциональные фолловеры. "Бедненький", "Выздоравливай, кожаный нос", "Он такой храбрый, бедненький, почему без наркоза? Он замечательный!" – поделились такие чувствами.

Чуть больше двух недель назад Роза Сябитова отметила день рождения. К нему она подошла влюбленной женщиной и почти невестой, хотя не так давно отрицала возможное замужество.

Сейчас у свахи вспыхнул новый роман. Два года назад она познакомилась с мужчиной, о котором пока мало рассказала, только похвасталась, что на многое готова ради него – и красоту наводит регулярно, и интимный подарок ему хочет сделать. Известно, что ее избранник живет на Кипре и не известен широкой публике.

Жених держится в тени избранницы. Однако он уже сделал даме сердца предложение, подарив кольцо с 135 бриллиантами. Со свадьбой влюбленные не торопятся. Им не особо нужны штампы в паспорте, к тому же Роза не хочет тратиться на юриста и заключение брачного договора.



Поэтому пока, по ее словам, они будут "практиковать гостевой брак". При этом звезда не исключает, что может и согласиться опять стать женой.

Что же касается домашних питомцев, то их у Розы трое. Осенью прошлого года она давала с ними мастер-класс по танцам.