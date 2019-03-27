"Штырь торчит": Сябитову обсмеяли за странное фото

Соведущая "Давай поженимся" в скромной одежде не всем понравилась

Роза Сябитова нередко дает в Instagram советы, как правильно устроить личную жизнь. Сегодня она подняла новую тему. Знаменитая сваха разместила на своей странице эффектный кадр, под которым поделилась некоторыми соображениями о представителях сильного пола.

Однако фанатов заинтересовало не только высказанное ею, но и то, как выглядит звезда экрана. На фото она показана в темных туфлях на высоченных шпильках и голубом платье, выгодно подчеркивающем все прелести. Она кокетливо присела на ступеньку, приподняв одну ногу.

"Мужчины, особенно в нашей стране, были воспитаны женщинами... Что сформировало у него предсказуемые реакции на женщин...Он женится только на той, которая признает, что он необычен и уникален. Как мать",

– заверила она под снимком. А напоследок поинтересовалась:

"Так чего же мы ждем от наших мужчин, если сами воспитываем сыновей, опекая? Быть может, было бы лучше отдать их полностью на воспитание отцов? В спартанские условия? Но где найти таких отцов, которые не были бы воспитаны собственными матерями?"

Эти слова нашли бурный отклик в сердцах многих поклонников. Одни были категорически не согласны с телеведущей.

"Что за бред, отдать полностью на воспитание отцов... но где найти таких отцов... что Вы говорите?.. Да просто мальчишек надо воспитывать в уважении к женскому полу, а девчонок быть не попрошайками и иждивенками а женами поддерживающих своих мужчин и матерями воспитывающих своих детей а не нянечками!", "А что Вы предлагаете? В детдом, что ли, сдавать сыновей?.. Или сразу в армию?",

– возмущались одни, задетые за живое. Другие поддержали Розу.

Остальные же прошлись по внешности свахи. Кто-то из самых недовольных даже потребовал:

"Роза уберите это неудачное фото... из пятой точки как будто штырь торчит . Чего не видят это те, кто постит?".

Также Сябитову обвинили в применении спецпрограмм интернета для улучшения изображений. "Да здравствует фотошоп!", "Отфотошопили", – язвили такие. Некоторые при этом, будто не поверив своим глазам, отметили: "Какая худая!", "Стройная!".

Преданные же фанаты привычно одарили сваху комплиментами. "Очаровательная Роза", "Дорогая Розочка! Вы себя сделали! Умница!", "Смотреть на Вас – одно удовольствие! Как же Вы хороши здесь", "Роза, Вы прекрасны", – восхищались они.

Ранее в соцсети наблюдалась совсем другая картина. Роза Сябитова выложила сексуальное фото – в белом костюме с глубоким вырезом, и показавшуюся из него ее грудь оценили по достоинству.

Между тем Роза не впервые засветила свои пышные формы. Не так давно та же прелесть соведущей "Давай поженимся", только еще более откровенно, блистала на другом снимке. Тогда вольность Сябитовой также вызвала неоднозначную реакцию.