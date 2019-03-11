Сябитова на железном коне показала роскошные формы

Соведущая "Давай поженимся" дважды удивила поклонников

Роза Сябитова продолжает делиться с подписчиками бесценным опытом. Только на этот раз она заговорила не об отношениях мужчин и женщин, не о поиске мужа, а о том, как достичь идеальной фигуры после допущенных излишеств.

"Масленица подходит к концу, весна вступает в свои права, самое время избавляться от лишних сантиметров, прибавившихся за зиму. Поделюсь с вами отличным средством: вода сасси – готовить легко, пить приятно, а эффект как у легендарных молодильных яблок! Выводит токсины, наполняет энергией, улучшает общий тонус, состояние кожи и волос и, конечно, избавляет от пары – тройки лишних килограмм",

– авторитетно заявила сваха под новым фото, опубликованные ею в соцсети. На нем она показалась в весьма неожиданном виде – в обтягивающей пышную грудь майке с глубоким вырезом и таких же плотно прилегающих к ногам трениках.

Затем она опубликовала состав чудодейственного напитка и рассказала, как его готовить, после чего спросила у фанатов, какие у них "рецепты весенней чистки организма".



Поклонники не заставили себя долго ждать. Некоторые тут же ответили, какие средства используют, чтобы сохранить лучшее в своей внешности и убрать лишнее.

Остальные хвалили и благодарили известную телесваху:

"Молодец, Роза", "Какая женщина", "Браво, Розочка", "Вы прекрасны...", "Классная фигура, улыбка на лице. А еще замечательно то, что Вы не рекламируете всякую всячину в каждом посте, а даете толковые советы и рассказываете обо всем очень интересно!", "Вы, как обычно, в хорошем духе", "Роза, всем бы Вашу энергию, было бы здорово!"

Впрочем, Сябитова на этом не становилась. Она обнародовала еще один кадр, на котором показалась не одна, а с мужчиной, причем трогательно приложила ему ко лбу салфетку, а он признательно смотрел на нее с легкой улыбкой, видно, понравилось.

Под снимком одна из ведущих программы "Давай поженимся" рассказала о беспокойстве друзей из-за того, что она не удаляет со своей страницы негативные комментарии. "У меня хватает своих проблем, и мне некогда беспокоиться о том, что создатель не всех поровну наградил умом. Нужно же им где-то выражать свое мнение. Ведь если они не будут спускать негатив из-под крышечки, у них может лопнуть котел. А это негуманно", – ответила на волнение приятелей сваха и обратилась к фанатам с вопросами, часто ли они сливают негатив на известных людей и что ими при этом движет.

Ей ответили по разному: "Негатива нет. Стараюсь к людям относиться с любовью...", "Да не особо", "Только позитив", "Ни разу. Если мне не нравится человек, я просто на него не подписываюсь".

А некая дама озаботилась личной жизнью Сябитовой. "Роза, может, это твое?" – намекнула она на мужчину рядом со свахой. Как знать, вдруг она права и молодого горячего жениха, о котором не раз говорила сваха, заменит ее ровесник...