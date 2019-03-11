Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сябитова на железном коне показала роскошные формы

Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Соведущая "Давай поженимся" дважды удивила поклонников

Роза Сябитова продолжает делиться с подписчиками бесценным опытом. Только на этот раз она заговорила не об отношениях мужчин и женщин, не о поиске мужа, а о том, как достичь идеальной фигуры после допущенных излишеств.

"Масленица подходит к концу, весна вступает в свои права, самое время избавляться от лишних сантиметров, прибавившихся за зиму. Поделюсь с вами отличным средством: вода сасси – готовить легко, пить приятно, а эффект как у легендарных молодильных яблок! Выводит токсины, наполняет энергией, улучшает общий тонус, состояние кожи и волос и, конечно, избавляет от пары – тройки лишних килограмм",

– авторитетно заявила сваха под новым фото, опубликованные ею в соцсети. На нем она показалась в весьма неожиданном виде – в обтягивающей пышную грудь майке с глубоким вырезом и таких же плотно прилегающих к ногам трениках. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Затем она опубликовала состав чудодейственного напитка и рассказала, как его готовить, после чего спросила у фанатов, какие у них "рецепты весенней чистки организма". 

Поклонники не заставили себя долго ждать. Некоторые тут же ответили, какие средства используют, чтобы сохранить лучшее в своей внешности и убрать лишнее.

Остальные хвалили и благодарили известную телесваху:

"Молодец, Роза", "Какая женщина", "Браво, Розочка", "Вы прекрасны...", "Классная фигура, улыбка на лице. А еще замечательно то, что Вы не рекламируете всякую всячину в каждом посте, а даете толковые советы и рассказываете обо всем очень интересно!", "Вы, как обычно, в хорошем духе", "Роза, всем бы Вашу энергию, было бы здорово!"

Впрочем, Сябитова на этом не становилась. Она обнародовала еще один кадр, на котором показалась не одна, а с мужчиной, причем трогательно приложила ему ко лбу салфетку, а он признательно смотрел на нее с легкой улыбкой, видно, понравилось.

Под снимком одна из ведущих программы "Давай поженимся" рассказала о беспокойстве друзей из-за того, что она не удаляет со своей страницы негативные комментарии. "У меня хватает своих проблем, и мне некогда беспокоиться о том, что создатель не всех поровну наградил умом. Нужно же им где-то выражать свое мнение. Ведь если они не будут спускать негатив из-под крышечки, у них может лопнуть котел. А это негуманно", – ответила на волнение приятелей сваха и обратилась к фанатам с вопросами, часто ли они сливают негатив на известных людей и что ими при этом движет.

Ей ответили по разному: "Негатива нет. Стараюсь к людям относиться с любовью...", "Да не особо", "Только позитив", "Ни разу. Если мне не нравится человек, я просто на него не подписываюсь".

А некая дама озаботилась личной жизнью Сябитовой. "Роза, может, это твое?" – намекнула она на мужчину рядом со свахой. Как знать, вдруг она права и молодого горячего жениха, о котором не раз говорила сваха, заменит ее ровесник...

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей