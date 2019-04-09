"Осталась бабой деревенской": Сябитову обругали за обман

Главную телесваху упрекнули в нечестных приемах

Роза Сябитова с каждым днем становится все краше и стройнее, уверяют ее поклонники. Злопыхатели же уверены, что телеведущая ловко использует графические редакторы.

На одном из свежих снимков Роза предстала в платье с цветочным принтом на фоне зелени и кокетливо подписала его: "Это у всех так, или только меня ближе к пенсии к земле потянуло? Пристрастилась к садоводству.... Так вдохновляет! Особенно когда видишь что прижилось, укрепилось и стало расти!!!"

О грядущей пенсии Сябитовой поклонники не сказали ни слова – бросились писать комплименты и советы. Однако были и недовольные. Некоторые комментаторы с сарказмом указали ей, что ее облик на телепередаче несколько отличается от снимков, которые она публикует в Instagram. И дело тут в фоторедакторах, утверждают пользователи. Подписчики выразили свое разочарование (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Так интересно как сидит на других фото так бабица в теле а тут прям талия как у девочки, до чего хорош фотомонтаж", "Вот это фигура!!!Мечта любой женщины!!!!" "Откуда вдруг такая талия", "Розочка) Садовника пригласи !Желательно молодого и красивого)Он все исполнит!)" "Ох, Роза, Роза)))..То, что цветет – это отлично, но зачем так-то талию "преуменьшать"???Видно же, что не "ваша".." "Кажется,что сейчас.сломается))Зачем так делать?" "Кто же вас так уменьшает на фото. Худее и худее вы становитесь! Аж смешно! В телепрограммах всё видно!!! Обман не пройдёт", "Талия, талия какая) Прям не приятно смотреть, как Роза ловко фотки фотошопит. Как была бабой деревенской так и осталась,хоть уменьшай талию, хоть нет",

– написали они.

В фотоманипуляциях Сябитову упрекают не в первый раз. Ранее телеведущую раскритиковали зрители за отфотошопленные, по их мнению, кадры.