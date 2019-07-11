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"Старая пошлячка": Успенская "отожгла" на кухне

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Певицу осудили за странный комментарий

Любовь Успенская решила поделится с поклонниками рецептом своих фирменных котлет. Показав процесс приготовления, она рассказала о вкусе блюда, но внезапно переключилась на старый анекдот, где речь идет о половых органах. Подписчики знаменитости были шокированы странным сравнением и сначала не могли поверить в услышанное.

"Мне не послышалось???", "Потрясающее сравнение", "Любаша отжигает", "Старая пошлячка", "Комментарий ужас", "Любаня жжет", "Сравнила котлеты с чем?",

– принялись обсуждать в комментариях.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Пока одни приходили в себя после пошлой фразы, другие осуждали Успенскую за использование дорогих продуктов. Главным ингредиентом ее котлет стали королевские креветки. Подписчики настаивают, что просто не могут себе их позволить, а если и купят, то не будут делать из них котлеты.

"Зачем дразнить "простых" людей. Где мы, и где креветки", "Зачем? Из королевских креветок делать котлеты?", "Котлетки для обеспеченных?", "Не заработали мы", "Нам не по карману", "А из черепашьего мяса нет рецептика котлеток?",

– иронизирует в комментариях.

Ранее на Любовь Успенскую набросились из-за слов о Пугачевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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