"С головой беда": Успенскую в мини-шортах подняли на смех

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Любовь, похоже, не собирается вживаться в образ пенсионерки. У звезды – вторая молодость. Артистка настолько полна сил, что хочет родить еще одного ребенка.
Успенская продемонстрировала подписчиками великолепную форму, выложив в своем Instagram два фото: в коротеньких шортиках и в обтягивающем платье.
"Я девушка разносторонняя и многогранная и чувствую себя комфортно в абсолютно разных образах и амплуа", - подписала она кадры.
На Любовь, которую ранее раскритиковали за желание снова стать мамой, снова набросились с упреками. Пользователи обозвали певицу старухой, указав, что в ее возрасте подобные наряды неуместны (орфография и пунктуация сохранены).
"Ну зачем себя в шортах выставлять старухи, ведь ни девочка. Уважаемая Любовь, следите за возрастом. Фигура хорошая, но возраст есть возраст. И ни чем его не изменить", "Смешная бабуля, все туда же", "С головой точно беда", "девушка? это помоему уже проблема с психикой",
– желчно высказались они.
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