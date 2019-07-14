"С головой беда": Успенскую в мини-шортах подняли на смех

Королеве шансона напомнили о возрасте

Любовь, похоже, не собирается вживаться в образ пенсионерки. У звезды – вторая молодость. Артистка настолько полна сил, что хочет родить еще одного ребенка.

Успенская продемонстрировала подписчиками великолепную форму, выложив в своем Instagram два фото: в коротеньких шортиках и в обтягивающем платье.

"Я девушка разносторонняя и многогранная и чувствую себя комфортно в абсолютно разных образах и амплуа", - подписала она кадры.

На Любовь, которую ранее раскритиковали за желание снова стать мамой, снова набросились с упреками. Пользователи обозвали певицу старухой, указав, что в ее возрасте подобные наряды неуместны (орфография и пунктуация сохранены).

"Ну зачем себя в шортах выставлять старухи, ведь ни девочка. Уважаемая Любовь, следите за возрастом. Фигура хорошая, но возраст есть возраст. И ни чем его не изменить", "Смешная бабуля, все туда же", "С головой точно беда", "девушка? это помоему уже проблема с психикой",

– желчно высказались они.