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"Хочу сказать вам одно": Успенская удивила неожиданным признанием

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Артистка мечтает забеременеть

Любовь Успенская, несмотря на свой возраст, заявила о желании родить ребенка. Такое откровенное признание певица сделала на своей странице в Instagram.

"Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может ещё детей хочу рожать! А что?",

– написала она.

При этом артистка вспомнила, что Киркоров, Пугачева с Галкиным и Виторган родили детей, несмотря на возраст.

Подписчики похвалили Успенскую за желание. "Любаша,конечно можно,надо даже...", "Восхищаюсь Вами,Вашими ответами!)) Молодчинка и Умничка!)))👏", "Правильно👍", "Главное хотеть этого самой 👍", "Ой как правильно!", "Внуки слаще!!!😄".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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