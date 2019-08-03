"Вот это орех": Бузова обнажила ягодицы

Знаменитость сверкнула сексуальным телом

Ольга Бузова устроила эротичную фотосессию на балконе. Ведущая "Дома-2" позировала перед камерой в коротком боди, которое обнажило ее ягодицы. Пока одни восхищались формами певицы, другие заметили, что балкон выглядит неровно. Возможно, его форма изменились, когда фотографию Бузовой улучшали в фотошопе.

"Вот это орех", "Больше показать нечего? Оля ну где же остатки мозгов?", "Странный у тебя какой-то балкон,поплыл чуточку", "Попа супер", "Перила сужаются, попа увеличивается", "Другой позы нет?", "Бузова, как всегда, задом", "Зачем так выпячивать?", "Фигура что надо", "Дешевый фотошоп",– раскритиковали знаменитость в социальных сетях.

Сейчас популярная певица находится в Санкт-Петербурге, где презентовала свою песню в стиле 90-х. На сцене Ольга появилась не в откровенном наряде, как это было ранее, а в спортивном костюме. А после обратилась ко всем девушкам:

"Девчонки, если ваши мужики лайкают фото чужих баб в Instagram, ни в чем себе не отказывайте, отлайкате им мозги по полной".

Ранее Анна Бузова рассказала о шрамах, оставшихся у нее после ссоры с сестрой.