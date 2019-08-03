Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Вот это орех": Бузова обнажила ягодицы

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость сверкнула сексуальным телом

Ольга Бузова устроила эротичную фотосессию на балконе. Ведущая "Дома-2" позировала перед камерой в коротком боди, которое обнажило ее ягодицы. Пока одни восхищались формами певицы, другие заметили, что балкон выглядит неровно. Возможно, его форма изменились, когда фотографию Бузовой улучшали в фотошопе.

"Вот это орех", "Больше показать нечего? Оля ну где же остатки мозгов?", "Странный у тебя какой-то балкон,поплыл чуточку", "Попа супер", "Перила сужаются, попа увеличивается", "Другой позы нет?", "Бузова, как всегда, задом", "Зачем так выпячивать?", "Фигура что надо", "Дешевый фотошоп",– раскритиковали знаменитость в социальных сетях.

Сейчас популярная певица находится в Санкт-Петербурге, где презентовала свою песню в стиле 90-х. На сцене Ольга появилась не в откровенном наряде, как это было ранее, а в спортивном костюме. А после обратилась ко всем девушкам:

"Девчонки, если ваши мужики лайкают фото чужих баб в Instagram, ни в чем себе не отказывайте, отлайкате им мозги по полной".

Ранее Анна Бузова рассказала о шрамах, оставшихся у нее после ссоры с сестрой. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Крымский мост оправдали: найден виновник гибели медуз в Азовском море

В Сети высмеяли ихтиологические выкладки украинских "аналитиков"

Будьте осторожны: названы повышающие давление продукты

Эксперты рекомендуют гипертоникам скорректировать питание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей