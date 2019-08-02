"Вдвоем скучно": Потап заснял Каменских в постели с девушкой

Новое фото знаменитостей заинтриговало поклонников

Настя Каменских и Потап (наст. имя Алексей Потапенко) решили устроить еще один медовый месяц в Италии. В морское путешествие на яхте они отправились не одни: к ним присоединилась подруга певицы.

На фото, опубликованном в социальных сетях, красотки расположились на кровати в одних халатах, под которыми, судя по всему, ничего нет. Поклонники не могут понять, зачем влюбленными на отдыхе понадобилась еще одна девушка.

"Скучно вдвоем?", "Вот это Потапу повезло", "Потап двоих не потянет", "Медовый месяц втроем", "Очень пошло", "Какие-то загадки", "У вас там явно групповухой попахивает", "Неплохо устроились",

– прокомментировали в Instagram.

Ранее Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело, стоя на коленях.