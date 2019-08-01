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"Потапу повезло": раздетая Каменских встала на колени

Потап и Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Певица похвасталась сексуальным телом

Настя Каменских вместе с супругом Потапом (наст. имя Алексей Потапенко) отправились на отдых в Италию. В отпуске девушка решила освоить падлборд – доску для плавания. Красотка опубликовала фото, где она стоит на снаряде, опустившись на колени.

Роскошная фигура певицы, прикрытая крошечным купальником, привлекла внимание многих поклонников.

"Ты красотка, шикарная бомба", "Какая вы сочная", "Настя красавица", "Фигурка шикарная", "Огонь", "Потапу повезло", "Безумно женственная", "Сочно",

– восхитились в комментариях.

Нашлись и те, кто упрекнул Каменских в использовании фотошопа: поклонники считают, что девушке незачем редактировать свои снимки, ведь она очень привлекательная от природы. 

После свадьбы Настю Каменских начали подозревать в беременности, но на фото живот певицы выглядит плоским, а значит, предположения подписчиков не подтвердились. 

Ранее в Сети появилось видео с эротичным танцем Каменских. 


Дарья ПЕТРОВА
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