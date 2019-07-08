"Дурость": Барановская рискнула жизнью ради фото

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Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками страшным видео, где она сидит прямо у обрыва. Рискнуть жизнью знаменитость решила ради красивого кадра – она села у края скалы и начала фотографировать себя, после чего на коленях отползла от опасного места.
Комментаторы удивлены смелостью девушки, но считают, что она не должна рисковать жизнью, ведь воспитывает 3 детей. Подписчики начали ругать Барановскую и за неподходящую для такой фотосессии обувь: к обрыву она подошла в шлепках, в которых, по мнению пользователей, можно легко поскользнуться и упасть.
"Кошмар какой", "Зачем так рисковать? А дети?", "Дурость", "Юля, так лучше не делайте. Даже дыхание перехватывает", "Так страшно", "Ты что творишь, береги себя, не испытывай судьбу", "Шлепок раз и...поскользнулась! И улетела!", "Жизнь совсем не дорога?",
– спросили у Юлии.
Известно, что сейчас бывшая возлюбленная Андрея Аршавина вместе с детьми отдыхает в Камбодже. В экзотической стране Барановская решила попрактиковаться в стрельбе из лука и намекнула своим поклонникам, что больше не одинока.
"Я, конечно, неправильно его держу, да и сумка на плече, и шарф мешают, и вообще это мой первый опыт. Но! Тем не менее, в цель попадаю точно) А ещё в этот раз у меня не было хорошего инструктора, такого как ты",
– написала телеведущая.
Поклонники Юлии Барановской начали обсуждать в комментариях возможного претендента на сердце звезды и просят красотку скорее показать своего мужчину.
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