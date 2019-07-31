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"Иногда кровоточит": у Бузовой остались шрамы после конфликта с сестрой

Аня и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova
Девушки не общаются уже полгода

Анна Бузова поделилась в Сети личным постом о своих переживаниях. Поклонники и СМИ уверены, сообщение посвящено конфликту девушки со своей сестрой – телеведущей Ольгой Бузовой. Младшая сестра ведущей "Дома-2", похоже, до сих пор не может отойти от случившегося.

"Шрам – это место, которое после заживления становится крепче, чем вся остальная кожа...” – цитата от мамули...что-то в этом есть...Вот только шрам – это также ежедневное напоминание о случившемся…", – написала Анна в социальных сетях

Считается, что знаменитости поссорились этой зимой во время отдыха. Причиной конфликта стало видео, которая Ольга разместила в социальных сетях без согласия Анны, возвращались с отдыха они уже не вместе: певица летела бизнес-классом, а ее сестра в эконом-классе. Также Бузовы отписались друг от друга в Instagram.

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Большинство комментаторов встали на сторону Анны – она, по их мнению, гораздо скромнее, добрее и умнее.

"Ты намного красивей своей сестры, и, кажется, мудрее!", "Шрам все равно иногда кровоточит", "Почему ты абсолютно нормальный человек, а твоя сестра дура? Вы – семья, должны открыть глаза Ольге, что она смешная, нелепая! От нее мужики бегут!",

высказались комментаторы.

Раньше Анна и Ольга практически были неразлучны: часто проводили время вместе, непродолжительное время младшая сестра даже была участницей "Дома-2". В отличие от Ольги, Анна не стремится к популярности и занимается бизнесом – магазином украшений, который они открыли вместе с сестрой, а также развивает свой салон красоты. Личная жизнь у нее складывается лучше – уже долгое время она живет с бизнесменом. 

Дарья ПЕТРОВА
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