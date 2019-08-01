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"Бомба": Бузова потрясла формами на камеру

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Танцы ведущей засняли на видео

Совсем скоро Ольга Бузова презентуют свою новую песню "Лайкер". К премьере звезда начала готовиться заранее и вместе со своим коллективом уже придумала номер. На ролике звезда делает энергичные движение тазом, а потом и вовсе начинает трясти ягодицами – все это время ее окружают молодые танцоры.

Новую песню ведущей "Дома-2" уже оценила Анна Седокова: "шедеврально. Очень смешно и вкусно", – написала звезда в социальных сетях.

Поклонники Бузовой восхищаются работоспособностью певицы и не могут дождаться выхода нового трека. Антифанаты, наоборот, считают песню глупой, а танец слишком пошлым.

"Русская Дженифер Лопес!!!", "Оля, эта песня поднимет твою карьеру еще выше", "Чувствую, будет бомба", "Хореография днище", "Ужасный танец", "Хрень редкостная и песня, и танец", "Пошло и тупо", "Веселая и прикольная – молодец",

– высказались в Instagram.

Ранее Анна Бузова рассказала о шрамах, которые остались у нее от сестры. 

Дарья ПЕТРОВА
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