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"Просто кошмар": Валерия вышла на улицу в "волосатых" тапках

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Певица спасается от холода в странном наряде

Певица Валерия поделилась с подписчиками впечатлениями от нового фильма "Король лев". Но все внимание комментаторов привлек необычный образ звезды: у нее на ногах заметили белую обувь с мехом, которую в Сети сравнили с домашними тапками.

На все комментарии Валерия ответила, что утеплилась из-за холодного лета в Москве.

"Обувь, правда, смешная, нисколько не красиво. Уж извините, понимаю, что каждому свое, но не очень...", "Не жарко летом в мехах?", "Это что за тапки волосатые?", "Ужас, просто кошмар", "Странная обувка", "Что за тапочки на ногах?", "Обувь похожа на домашние тапки", 

– написали певице в комментариях.

В странном виде любит появляться и Анастасия Волочкова. Для посещения монастыря балерина выбрала шубу, дырявые джинсы и туфли на высоком каблуке. 

Дарья ПЕТРОВА
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