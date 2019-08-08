"Мурашки по телу": Лорак станцевала в обтягивающих лосинах

Поклонники восхищаются телом сексуальной знаменитости

Весь август Ани Лорак проводит на гастролях. Звезда дает концерты на юге России и за границей. После выступлений любимой певицы поклонники буквально заваливают ее социальные сети восторженными комментариями.

Их восхищает как музыкальный талант знаменитости, так и ее внешние данные: идеальная фигура украинской певицы позволяет ее танцевать на сцене в обтягивающих лосинах.

"При каждом вашем исполнении идут мурашки по телу", "Какая красивая", "Идеальная и самая красивая", "Зажигай, малышка", "Невероятная", "Самая лучшая", "Ваша красота спасет мир, а песни успокоят душу", "Красавица нереальная", "Вы прекрасны всегда",

– похвалили звезду в комментариях.

Не дает покоя комментаторам и личная жизнь звезды. В начале года звезда рассталась со своим супругом, а вскоре начала встречаться с молодым продюсером. Он, по мнению подписчиков, сильно изменил Ани Лорак не в лучшую сторону. Один из пользователей посоветовал артистке вспомнить о бывшем супруге.

"Вы тоже не ангел, сами бросили мужа ради песен. Он от одиночества уже впал в депрессию...так нельзя. <...> Ну ваш бывший просто сглупил, вы его сами не хотели и не любили – это видно по глазам. Простите его, внешне она с вами рядом не стояла, сойдитесь ради дочери, когда нагуляетесь", - написал один из пользователей.

Бывший супруг Лорак, турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу, похоже, смог отойти от развода. В социальных сетях он уже не раз снимал брюнетку, с которой отдыхает. По слухам, именно на она стала причиной развода супругов.