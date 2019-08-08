Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Мурашки по телу": Лорак станцевала в обтягивающих лосинах

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники восхищаются телом сексуальной знаменитости

Весь август Ани Лорак проводит на гастролях. Звезда дает концерты на юге России и за границей. После выступлений любимой певицы поклонники буквально заваливают ее социальные сети восторженными комментариями.

Их восхищает как музыкальный талант знаменитости, так и ее внешние данные: идеальная фигура украинской певицы позволяет ее танцевать на сцене в обтягивающих лосинах.

"При каждом вашем исполнении идут мурашки по телу", "Какая красивая", "Идеальная и самая красивая", "Зажигай, малышка", "Невероятная", "Самая лучшая", "Ваша красота спасет мир, а песни успокоят душу", "Красавица нереальная", "Вы прекрасны всегда",

– похвалили звезду в комментариях.

Не дает покоя комментаторам и личная жизнь звезды. В начале года звезда рассталась со своим супругом, а вскоре начала встречаться с молодым продюсером. Он, по мнению подписчиков, сильно изменил Ани Лорак не в лучшую сторону. Один из пользователей посоветовал артистке вспомнить о бывшем супруге.

"Вы тоже не ангел, сами бросили мужа ради песен. Он от одиночества уже впал в депрессию...так нельзя. <...> Ну ваш бывший просто сглупил, вы его сами не хотели и не любили – это видно по глазам. Простите его, внешне она с вами рядом не стояла, сойдитесь ради дочери, когда нагуляетесь", - написал один из пользователей.

Бывший супруг Лорак, турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу, похоже, смог отойти от развода. В социальных сетях он уже не раз снимал брюнетку, с которой отдыхает. По слухам, именно на она стала причиной развода супругов. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Эрдоган разочаровал крымчан заявлением о полуострове

Президент Турции "заигрывает" с Украиной

Выброс радиации: в Архангельской области произошел взрыв в военной части

Среагировала автоматизированная система контроля радиационной обстановки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей