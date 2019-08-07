"Поросячьи копыта": Лорак унизили после танцев на сцене

Певица вышла к поклонникам в обтягивающих лосинах

Ани Лорак дала концерт в Сочи. От своего выступления Лорак осталась в восторге и призналась поклонникам в любви. Некоторым комментаторам танцы в обтягивающем наряде не понравились. Они уверены, что знаменитость испортила свою красоту.

"Внешность испортила. Я не знаю, чем все восхищаются, как зомби...", "У Лорак ноги – точно поросячьи короткие копыта", "Обидно, что все более искусственной себя делает", – критикуют в социальных сетях.

Преданные поклонники, наоборот, восхищаются "сумасшедшей энергетикой артистки" и сексуальным внешним видом.

"Незаконно быть такой красивой", "Вы бомбезная просто", "Сексуальная такая", "Вы зарядили меня сегодня своей любовью и энергией", "Божественно красивая женщина", "Очень сексуальные наряды", "Тело божественное", "Невозможно, чтобы в одном человеке сочеталась и красота, и голос, и харизма", "Бомбическое тело", – расхваливают певицу в Сети.

Под последними фотографиями Ани Лорак появляется все больше негативных комментариев. Подписчики считают, что звезда изменилась из-за нового возлюбленного – 26-летнего продюсера.