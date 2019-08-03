"Стыдоба": Лорак унизили после появления на сцене

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На днях Ани Лорак выступила в Махачкале со своим концертом под названием "Лучшее". Фанаты остались недовольны выступление певицы, о чем написали ей в социальных сетях. Девушку упрекнули в том, что она поет только новые песни и только на русском языке. Досталось артистке и за внешность: изменившая прическа знаменитости понравилась не всем.
Все перемены Ани Лорак, предполагают в Сети, связаны с ее новым романом. Продюсер Егор Глеб, который младше ее на 14 лет, сопровождает возлюбленную и на гастролях.
"Волосы не свои, нарастила", "Ради хахоля хорохорится", "Это вообще не лучшие песни", "Стыдоба", "Настоящие фанаты прекрасно знают украинские композиции Ани Лорак <…> А так это что попало, я просто в шоке с этой программы", "Все однотипное", "Эта уже не та Ани Лорак, очень жаль. Сейчас она уже поет не для души, а из-за денег"
– пишут в Instagram.
Поклонники сомневаются, что молодой избранник подходит Ани Лорак. Ведь стало известно, как он поступил со своей бывшей возлюбленной и ребенком. Кто-то даже посоветовал знаменитости вернуться назад к бывшему мужу.
"Все на Мурата грешили", "Кто также скучает по Муратику?", "Каролиночка, всопмните о бывшем муже", – посоветовали Ани Лорак.
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