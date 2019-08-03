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"Бомба": Лобода зажгла на яхте в микрокульнике

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица развлеклась с полуголыми подругами

Жаркие танцы Светланы Лободы попали на видео. В ролике видно, что звезда с двумя девушками танцует на яхте в одном бикини. Красотки сексуально изгибаются и покачивают бедрами.

Сама Лобода назвала танец "разминкой перед вечерним концертом". Сегодня звезда выступает в Турции.

Поклонники от движений сексуальной блондинке пришли в восторг:

"Вот это жара", "Обалдеть можно", "Яхту раскачаете", "Обожаю", "Нереально круто", "Хочется смотреть вечно", "Горячие штуки", "Тела огонь", "Вот это красота",

– расхваливают Лободу.

Нашлись и злопыхатели. Светлану упрекнули в худобе и отсутствии форм, а движения назвали "не пластичными, а пошлыми".

Еще несколько дней назад Светлана появилась на другом концерте уже в качестве зрителя. Она посетила концерт группы Rammstein в Москве вместе со старшей дочерью.

Поклонники сделали вывод, что своим появлением она только подтвердила существующие слухи и том, что состоит в отношениях с лидером группы и родила от него младшую дочь.

Дарья ПЕТРОВА
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