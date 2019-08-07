"Вирус Волочковой": Собчак сняла видео в бане

Журналистка рассказала о своем удовольствии

Ксения Собчак вместе с сыном проводит отпуск в Италии. Даже на отдыхе в жаркой стране телезвезда решила пойти в баню.

"Удивительно, но в жару пойти в баню и потом в море – это прямо удовольствие. Или просто я фанат бани?)))", – написала ведущая в социальных сетях.

Большинство комментаторов принялись обсуждать маленького сына Ксении Собчак и Максима Виторгана – Платона. Если когда-то в Сети были возмущены снимком мальчика без плавок, то теперь недовольны тем, что ребенок находится в бане в трусах.

Кто-то начал сравнить Ксению и сына с Анастасией Волочкова, которая известна своей любовью к бане.

"Довели! Ребенка в бане в трусах моют", "Маленький Волочков", "Вирус Волочковой", "Не угодить, теперь не нравится, что ребенок в трусах", "Зачем ребенку такие перегрузки?", "Красавец малыш", "Копия Виторган", "6 лет назад Собчак аж захлебывалась от злости, когда ее подружки выставляли фото своих детей в инстаграм",

– высказались пользователи в Сети.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов поженятся этой осенью. Пара слухи не подтверждает, но и не опровергает. Бывший супруг журналистки тоже смог наладить свою личную жизнь: новой возлюбленной режиссера стала молодая актриса.