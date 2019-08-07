Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Вирус Волочковой": Собчак сняла видео в бане

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Журналистка рассказала о своем удовольствии

Ксения Собчак вместе с сыном проводит отпуск в Италии. Даже на отдыхе в жаркой стране телезвезда решила пойти в баню.

"Удивительно, но в жару пойти в баню и потом в море – это прямо удовольствие. Или просто я фанат бани?)))", – написала ведущая в социальных сетях.

Большинство комментаторов принялись обсуждать маленького сына Ксении Собчак и Максима Виторгана – Платона. Если когда-то в Сети были возмущены снимком мальчика без плавок, то теперь недовольны тем, что ребенок находится в бане в трусах.

Кто-то начал сравнить Ксению и сына с Анастасией Волочкова, которая известна своей любовью к бане.

"Довели! Ребенка в бане в трусах моют", "Маленький Волочков", "Вирус Волочковой", "Не угодить, теперь не нравится, что ребенок в трусах", "Зачем ребенку такие перегрузки?", "Красавец малыш", "Копия Виторган", "6 лет назад Собчак аж захлебывалась от злости, когда ее подружки выставляли фото своих детей в инстаграм",

– высказались пользователи в Сети.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов поженятся этой осенью. Пара слухи не подтверждает, но и не опровергает. Бывший супруг журналистки тоже смог наладить свою личную жизнь: новой возлюбленной режиссера стала молодая актриса. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лондон объявил о роли Путина в отравлении Скрипалей

Расследование еще продолжается, предупредили в Великобритании

Зеленский молит Путина о посредничестве

Обстрелы в Донбассе встревожили главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей