Виторгану потребовалась помощь врачей

Режиссер показал, как справляется со стрессом

Максим Виторган отправился поправлять здоровье в одну из клиник Подмосковье. Похоже, что за состояние актера и режиссера взялись по полной: вместо завтрака у него капельница. После артист отправился на необычную процедуру, где ему предстояло сидеть в ледяной бочке

Некоторые СМИ утверждают, что Виторган отправился в клинику, чтобы пройти курс детокса и антистресса. Сам он в Instagram написал: "Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим".

Поклонники начали сравнивать режиссера с ведущим Андреем Малаховым – все из-за фото Максима Виторгана в парике. "Показалось Малахов", "Все-таки Малахов", "Копия Малахов", – писали в комментариях.

После громкого развода с Ксенией Собчак режиссер стал одним из завидных холостяков. Но, похоже, сердце знаменитости уже занято. Ему приписывают роман с 28-летней актрисой Нино Нинидзе. Сейчас девушка проходит через развод с другим актером – Кириллом Плетневым, но с Максимом Виторганом их уже ни раз замечали вместе.