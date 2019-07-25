Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вели себя скромно: Виторган вышел к публике с любимой

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Слухи о романе актера с певицей набирают обороты

На премьеру фильма "Гив ми либерти" Максим Виторган пришел не один. Его сопровождала Нино Нинидзе. Это был их первый официальный выход в свет.

При этом, находясь рядом, оба сохраняли дистанцию. Это сразу заметили ушлые журналисты.

"Ведут себя скромно, от камер бегают, даже за ручки на публике ни разу не подержались",

– сообщил телеграмм-канал "Только никому". И процитировал слова влюбленных о том, что их короткий отпуск "прошел, как вся жизнь". Женщина выглядела во время отдыха довольной и спокойной.

Фанаты сразу решили, что выход свет Виторгана и Нинидзе означает, что они больше не будут скрывать свои отношения. Хотя, как видно по фото, сделанному корреспондентом телеграмм-канала, виду не подавали.  

После развода с Ксенией Собчак Максим недолго оставался в одиночестве. Недавно он намекнул в соцсети, что проводит выходные с новой дамой. Любопытные стали гадать, кто его избранница, и пришли к выводу, что это грузинская певица, которая моложе актера на 19 лет.

Ходят слухи, что Виторган и Нинидзе, занятые в спектакле "Нод", встречаются уже три месяца. Сами они себя парой ни разу не называли, отмечает URA.RU.

Не скрывает новый роман и бывшая жена актера Ксения Собчак. Она выкладывает фото с избранником – режиссером Константином Богомоловым, – открыто демонстрирует свои чувства и пишет возлюбленному стихи. При этом телеведущая продолжила словесные баталии с бывшим другом, оголив пятую точку. И снялась с мужчиной в туалете.

Ранее Виторгана видели неподалеку от экс-супруги и ее любовника. Он нервно курил в сторонке. Бывшие муж и жена сохраняют хорошие отношения ради маленького сына. Виторган даже иногда ночует у Собчак, когда той нет дома.

Супруги развелись в начале июня. Максим с головой ушел в работу, но и личную жизнь, как видно, не забросил. Похоже, у него все хорошо и общение с новой возлюбленной (она тоже недавно пережила развод) доставляет актеру наслаждение.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Поздравления Путина унизили Зеленского

Борис Джонсон получил благословение от главы РФ, а украинский политик его так и не дождался

"Нафтогаз" заявил о переносе запуска "Северного потока-2"

Киев строит планы насчет российской трубы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей