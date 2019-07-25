Вели себя скромно: Виторган вышел к публике с любимой

Слухи о романе актера с певицей набирают обороты

На премьеру фильма "Гив ми либерти" Максим Виторган пришел не один. Его сопровождала Нино Нинидзе. Это был их первый официальный выход в свет.

При этом, находясь рядом, оба сохраняли дистанцию. Это сразу заметили ушлые журналисты.

"Ведут себя скромно, от камер бегают, даже за ручки на публике ни разу не подержались",

– сообщил телеграмм-канал "Только никому". И процитировал слова влюбленных о том, что их короткий отпуск "прошел, как вся жизнь". Женщина выглядела во время отдыха довольной и спокойной.

Фанаты сразу решили, что выход свет Виторгана и Нинидзе означает, что они больше не будут скрывать свои отношения. Хотя, как видно по фото, сделанному корреспондентом телеграмм-канала, виду не подавали.

После развода с Ксенией Собчак Максим недолго оставался в одиночестве. Недавно он намекнул в соцсети, что проводит выходные с новой дамой. Любопытные стали гадать, кто его избранница, и пришли к выводу, что это грузинская певица, которая моложе актера на 19 лет.

Ходят слухи, что Виторган и Нинидзе, занятые в спектакле "Нод", встречаются уже три месяца. Сами они себя парой ни разу не называли, отмечает URA.RU.

Не скрывает новый роман и бывшая жена актера Ксения Собчак. Она выкладывает фото с избранником – режиссером Константином Богомоловым, – открыто демонстрирует свои чувства и пишет возлюбленному стихи. При этом телеведущая продолжила словесные баталии с бывшим другом, оголив пятую точку. И снялась с мужчиной в туалете.

Ранее Виторгана видели неподалеку от экс-супруги и ее любовника. Он нервно курил в сторонке. Бывшие муж и жена сохраняют хорошие отношения ради маленького сына. Виторган даже иногда ночует у Собчак, когда той нет дома.

Супруги развелись в начале июня. Максим с головой ушел в работу, но и личную жизнь, как видно, не забросил. Похоже, у него все хорошо и общение с новой возлюбленной (она тоже недавно пережила развод) доставляет актеру наслаждение.